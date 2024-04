Domenica 14 aprile a Palermo si è disputato il 18° Trofeo dell’ Amicizia 9° Memorial Alessandro Scarpello, gara nazionale di karate, specialità kumite (combattimento).

Ancora un successo per la Fudoshin Karate Favara guidata dal Maestro Salvatore Zucchetto. La Fudoshin ha portato a casa 2 primi posti, 3 secondi posti ed 1 terzo posto.

A salire sul gradino più alto del podio è stato Giuseppe Montaperto nella categoria dedicata al Memorial Scarpello e nella categoria combattimento cinture nere.



Due secondi posti se li è aggiudicati Giuseppe Patti nelle categorie combattimento individuale combattimento a squadre. Si è classificato secondo nella categoria combattimento individuale Danilo Bennardo.

Al terzo posto per la sua categoria si è qualificato Giuseppe Marchione. Buone anche le prestazioni degli altri allievi della Fudoshin che hanno partecipato alla gara. Il prossimo appuntamento previsto per il dojo favarese sarà domenica 26 maggio per la gara nazionale Trinacria Cup a Marsala.