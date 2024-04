Arriva a Favara il presidente nazionale della FederATA, Giuseppe Mancuso, candidato al CSPI 2024

Il prossimo lunedì 29 aprile, il Liceo “M.L. King” di Favara sarà il palcoscenico di un importante evento dedicato al personale ATA. Organizzato dalla segreteria provinciale del sindacato ANIEF, l’incontro prevede un seminario di formazione seguito da un’assemblea sindacale per affrontare i problemi degli ATA, tra cui mobbing e stress correlato al lavoro.

Il Presidente Nazionale della FederATA, Giuseppe Mancuso, noto per la sua incrollabile difesa del personale ATA, sarà tra i relatori principali. Mancuso condividerà la sua vasta esperienza e parlerà dei bisogni e delle sfide affrontate dai lavoratori ATA. L’avvocato De Paoli interverrà anche sull’importante tema del mobbing e dello stress sul luogo di lavoro, offrendo preziosi consigli e risorse per affrontare queste difficoltà. Il Presidente Mancuso, pioniere nella lotta per il riconoscimento giuridico ed economico del lavoro degli ATA, sarà candidato al CSPI del 7 maggio 2024 nelle liste ANIEF. Già nel 2015, Mancuso ha dimostrato il suo impegno raccogliendo oltre 6.000 voti di lista. L’evento promette di essere un’opportunità unica per il personale ATA di Favara e dintorni di confrontarsi, apprendere e ispirarsi grazie alla presenza di un leader sindacale tanto impegnato e rispettato come Giuseppe Mancuso.