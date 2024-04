Commemorazione della liberazione a Favara: Un richiamo alla Pace e all’impegno civico

La città di Favara si è vestita di significato questa mattina, diventando il palcoscenico di un evento carico di valore e profonda riflessione. Unendo impegno civico e memoria collettiva, l’evento, promosso dall’Istituto Studi e Ricerca Calogero Marrone, dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, e con il sostegno del Comune di Favara, ha dato vita a un omaggio tangibile alla Festa della Liberazione. Il raduno in Piazza Don Giustino alle 9:00 ha dato il via a un corteo che ha risuonato con forza un deciso “No” a tutte le guerre e un convinto “Sì” alla pace, attraversando le strade fino a raggiungere Piazza Cavour. Qui, autorità locali, guidate dal capitano Leonardo Mirto, si sono unite a cittadini, studenti e alunni delle scuole locali per commemorare un momento cruciale della storia italiana.



Gli interventi sono stati numerosi e carichi di significato, con il Presidente dell’Istituto Studi e Ricerca Calogero Marrone, Rosario Manganella, il Presidente dell’ANPI Favara, Carmelo Castronovo, e la Dott.ssa Gabriella Bruccoleri, Dirigente Scolastico, insieme al presidente del consiglio comunale, Miriam Mignemi, che hanno dato voce alla memoria e all’impegno per la pace. Particolarmente toccanti sono stati i contributi delle scuole, con lavori che hanno ricordato i protagonisti della storia, provenienti dall’istituto Alberghiero Ambrosini, dall’Istituto professionale Fermi, dal Liceo M. L. King, dall’Istituto Comprensivo Falcone Borsellino, dall’Istituto Comprensivo Camilleri, dall’Istituto Comprensivo Guarino e dall’Istituto Comprensivo Brancati.

Questa manifestazione non è stata solo un tributo alla libertà, ma anche un invito alla riflessione sulla pace e sull’importanza di custodire la memoria delle lotte passate per costruire un futuro di armonia e convivenza. A concludere l’evento è stato il Sindaco Antonio Palumbo, anche Presidente della Fondazione culturale Calogero Marrone, il quale ha trasmesso un messaggio di unità, di impegno civico e, soprattutto, di pace in un mondo ancora segnato da conflitti.