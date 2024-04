H-Open Week sulla salute della donna trasforma il Polo Didattico “Arentra” di Agrigento in un centro di conoscenza e consapevolezza

Oggi ha preso il via l’H-Open Week sulla Salute della Donna presso il Polo didattico “Arentra” di Agrigento, trasformandolo in un punto focale di divulgazione e sensibilizzazione. Questo evento, promosso dalla Fondazione Onda Osservatorio – Bollino Rosa e guidato dalla Referente Aziendale Bollino Rosa ASP AG, la Dr.ssa Maria Lucia Rita Di Grigoli, mira a mettere in risalto l’importanza della salute femminile. Un incontro informativo intitolato “Metti in agenda la Prevenzione. Cosa sapere e cosa fare. Uno spazio dedicato in Rosa”, organizzato in collaborazione con il Polo didattico “ARENTRA” di Agrigento e presieduto dalla Prof.ssa Nancy Arena, ha coinvolto attivamente le studentesse di quinto anno e il personale docente.

Tutte le attività dell’H-Open Week sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it, dove sono forniti dettagli su date, orari e modalità di prenotazione. È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e i servizi offerti. Tra le personalità di rilievo presenti, il Dott. Antonino Savarino, Direttore U.O.C. Oncologia Medica del presidio ospedaliero di Agrigento, Mariella Di Grigoli, referente aziendale bollino rosa ASP di Agrigento, e Gabriella Schembri, dell’U.O.S. Educazione e prevenzione della salute ASP di Agrigento. Gli interventi degli studenti e dei docenti hanno arricchito ulteriormente l’evento.



Le azioni messe in atto durante l’H-Open Week sulla salute della donna sono possibili grazie alla collaborazione tra l’ASP di Agrigento e l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (ONDA). Di recente, il presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” ha ricevuto il conferimento di tre bollini rosa, il massimo riconoscimento attribuito agli ospedali che si distinguono a livello nazionale per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili.



L’adesione del nosocomio agrigentino al network degli “ospedali rosa” non solo consente l’organizzazione di azioni specifiche per la promozione e la tutela della salute femminile, ma certifica anche l’attenzione dedicata alle utenti attraverso un approccio di genere mirato alle loro esigenze. La Dr.ssa Maria Lucia Di Grigoli ricopre il ruolo di Referente Aziendale ASP “bollino rosa, codice rosa e violenza di genere”, contribuendo attivamente a questo importante processo.