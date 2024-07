Pietro Infantino sarà l’allenatore del Castrum Favara per la prossima stagione in Serie D

Il Castrum Favara ha scelto il suo nuovo allenatore per affrontare il prossimo campionato di Serie D: sarà Pietro Infantino, un tecnico di grande esperienza e comprovata abilità. Nativo di Cammarata, Infantino ha 58 anni e un curriculum di tutto rispetto nelle categorie dilettantistiche italiane. Infantino ha allenato numerose squadre in tutta Italia, dimostrando sempre competenza e passione per il calcio. Il suo percorso professionale lo ha visto sedere sulla panchina di club importanti come Gravina in Puglia, Sancataldese, Giarre, Cittanovese in Calabria, Acireale, Tuttocuoio in Toscana, Leonfortese, Arzachena in Sardegna, Rieti nel Lazio, Licata e Messina. Questa vasta esperienza sarà ora al servizio del Castrum Favara, che si appresta a vivere la sua prima stagione in Serie D.

Dopo aver firmato l’accordo con la società favarese, Infantino non ha perso tempo e si è subito messo al lavoro con l’area tecnica del club per delineare l’organico che inizierà la preparazione precampionato a fine luglio. La scelta dei giocatori e la preparazione atletica saranno cruciali per affrontare al meglio questa nuova avventura. L’entusiasmo è palpabile sia tra i tifosi che all’interno della società. La speranza è che l’esperienza e la guida di Infantino possano portare il Castrum Favara a raggiungere traguardi importanti e a consolidare la propria presenza nel campionato di Serie D. Non resta che attendere l’inizio della preparazione a fine luglio per vedere all’opera il nuovo Castrum Favara targato Infantino. La città di Favara è pronta a sostenere con passione e calore la sua squadra in questa emozionante avventura in Serie D.