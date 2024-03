Successo per la fudoshin karate Favara agli Open di Malta

Gli allievi della Fudoshin Karate Favara, sotto la guida del maestro Salvatore Zucchetto, hanno ottenuto un altro trionfo agli Open di Malta, prestigioso campionato internazionale di Karate che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da Europa, Brasile, Stati Uniti e Azerbaijan.

La scuola di karate favarese si è distinta con brillanti risultati, conquistando due secondi posti e un terzo posto nelle varie categorie in gara. In particolare, nella categoria Kata, si è qualificato al secondo posto Antonio Nobile, dimostrando una tecnica impeccabile e una straordinaria precisione nell’esecuzione delle forme.

Nella categoria Kumite, dedicata al combattimento, la FudoshinKarate Favara ha ottenuto un terzo posto grazie alla prestazione di Antony Valenti, mentre Antonio Nobile ha confermato il proprio talento aggiudicandosi un ulteriore secondo posto, confermando il suo valore e la sua determinazione sul tatami. Non sono mancate le ottime prestazioni degli altri tre atleti della Fudoshin: Antonio Milia, Erica Piscopo e Giuseppe Montaperto, che hanno dato il meglio di sé dimostrando impegno, tecnica e spirito competitivo. Il successo della Fudoshin Karate Favara agli Open di Malta è un ulteriore segno del livello di eccellenza raggiunto dalla scuola e conferma il costante impegno del maestro Zucchetto e dei suoi allievi nel perseguire la perfezione nel karate, sia a livello nazionale che internazionale.