Il talento del videomaker agrigentino Salvo La Rocca brilla agli “ANV Film Festival 2024”

Il videomaker agrigentino Salvo La Rocca ha conquistato il cuore della giuria durante la quinta edizione degli ANV Film Festival 2024, svoltasi con grande successo il 11 aprile presso il suggestivo scenario del Blaster Music Pub di Monsano (AN). La serata di premiazione è stata un trionfo di emozioni e talento, con una giuria di alto profilo composta da Fabio Stanzione, Marco Casamassima e Giuseppe Piserchia, che hanno avuto il compito di valutare le opere di numerosi partecipanti provenienti da ogni angolo del paese.



La Rocca ha ricevuto uno dei prestigiosi premi dell’AWARD Edizione 2024, dedicata alla memoria del socio ANV Saverio Loiacono, scomparso prematuramente nel 2023. Il suo cortometraggio “TJ & Kisha” ha conquistato il cuore della giuria nella categoria WEDDING ELOPEMENT. La produzione di La Rocca si è distinta per la sua creatività, la narrazione coinvolgente e l’originalità stilistica ed espressiva, emergendo tra circa sessanta partecipanti e film in nomination. Questo riconoscimento conferma La Rocca come un videomaker originale, capace di suscitare forti emozioni attraverso le sue opere.



Gli ANV Film Festival 2024, evento di rilevanza nazionale nel panorama cinematografico, sono stati organizzati con maestria da Daniele Donati, rinomato regista e Presidente dell’Associazione Nazionale Videografi, che ha contribuito a rendere l’evento un’esperienza indimenticabile per tutti gli appassionati del settore.