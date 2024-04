(VIDEO)Eccellenza siciliana sul palco del Teatro Ariston: Il successo del liceo Martin Luther King di Favara

Questa sera, il Liceo Statale Martin Luther King di Favara ha brillantemente rappresentato l’intera provincia di Agrigento al prestigioso Festival Mondiale della Creatività Scolastica (GEF) con il suo straordinario musical “Promessa d’amuri”. Sotto la guida e la direzione della professoressa Mirella Vella, la scuola ha fatto onore alla propria comunità con una performance magistrale che ha lasciato il pubblico del Teatro Ariston di Sanremo incantato e commosso. Il musical, intitolato “Promessa d’amuri”, è stato scritto e diretto con maestria dalla professoressa Arianna Vassallo, ed è tratto dall’opera “Good and evil – da Caino e Abele a I Promessi sposi” di Pippo Flora, un omaggio sentito agli illustri artisti agrigentini Pippo Flora e Tony Cucchiara.

Diciotto talentuosi studenti, guidati dai docenti Arianna Vassallo e Filippo Bosco, hanno portato in scena uno spettacolo emozionante e coinvolgente, mettendo in luce non solo le loro capacità artistiche, ma anche il valore della collaborazione e della dedizione. La partecipazione del Liceo Martin Luther King alla sezione “Festival internazionale del musical scolastico” è stata un momento di grande orgoglio per tutta la comunità scolastica favarese, che ha potuto vedere il talento dei propri ragazzi splendere su un palcoscenico così prestigioso.