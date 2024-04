Favara. Evento finale del progetto “1 Nessuno 100 Giga”: Celebrazione dell’impegno contro il bullismo con Leo Gassman e Shade

La giornata finale del progetto “ 1 Nessuno 100 Giga,” si svolgerà a Favara sabato 18 maggio a partire dalle ore 8.30.

Il Progetto pilota “1 Nessuno 100 Giga”, finanziato dalla Regione Sicilia e coordinato dall’USR Sicilia,nasce con l’obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, con azioni formative integrate per studenti,genitori e docenti, attraverso un approccio sistemico tra scuole e territorio.

Il percorso è stato affidato nelle sue fasi esecutive a nove CC.TT.SS. della Sicilia; nella provincia di Agrigento le attività poste in essere sono state realizzate con il coordinamento del CTS che ha sede presso l’I.C. “ Guarino” di Favara.

Le attività formative, ancora in corso, si concluderanno con una giornata strutturata in due momenti: – Campus

– Evento finale

Il Campus avrà luogo presso l’I.C. “ Guarino” dalle ore 8.30 alle 16.30 e coinvolgerà tutti i destinatari dell’azione progettuale, con laboratori creativi integrati ed intergenerazionali condotti da esperti, partner del progetto, testimonial del mondo della cultura, della musica, dello sport e dei social media.

L’evento finale dalle ore 21.00 alle ore 23.30 si svolgerà in Piazza Cavour a Favara con la partecipazione di artisti internazionali come Leo Gassman e Shade che interagiranno con i ragazzi e il pubblico in un contesto aperto e stimolante, dal forte impatto formativo .

Il progetto pilota si è avvalso e si avvale della collaborazione di partner come telefono Azzurro, Associazione Carolina, Associazione MABASTA, e avrà bisogno della Vostra presenza per concludersi con una azione sinergica e feconda di risultati concreti e replicabili nei diversi contesti.

Per questo motivo, sicuri del Vostro contributo, Vi chiediamo di compilare l’allegata scheda di partecipazione per ottimizzare l’organizzazione della giornata.