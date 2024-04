L’arte dell’inclusione: Manifestazione finale del concorso sull’autismo all’I.C. G. Guarino

Presso l’Istituto Comprensivo “G. Guarino” di Favara, il Centro Territoriale di Supporto (CTS) di Agrigento ha promosso un’iniziativa senza precedenti per sensibilizzare la comunità sull’autismo. Il 5 aprile 2024, alle ore 09:00, si terrà la manifestazione finale del concorso “Raccontami l’Autismo” presso l’aula polifunzionale “G. Valenti”. Lo scopo principale di questo concorso è quello di coinvolgere attivamente gli studenti nell’esplorazione e nella comprensione dell’autismo, un disturbo neurologico sempre più diffuso che richiede una maggiore consapevolezza e comprensione da parte della società. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di esprimersi attraverso vari mezzi creativi, dalla scrittura alla pittura, dalla musica alla fotografia, con l’obiettivo di condividere le loro prospettive sull’autismo e di sensibilizzare gli altri sulla sua realtà. L’evento, culminerà presso la piazzetta della Pace con un’esibizione di “Una Scuola in Blu”, un flash mob che prenderà vita sulle note della celebre canzone “Nel Blu Dipinto di Blu”. Questo momento di condivisione artistica e di sensibilizzazione coinvolgerà non solo gli studenti, ma l’intera comunità locale, invitata a partecipare e ad essere parte attiva nel promuovere l’inclusione e la comprensione dell’autismo. La partecipazione e il sostegno della comunità sono fondamentali per garantire che ogni individuo, indipendentemente dalle proprie sfide, abbia la possibilità di essere pienamente accettato e valorizzato.