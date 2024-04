Progetto Pilota “ 1 Nessuno 100 Giga” Campus ed Evento finale, 18 maggio 2024

Cresce l’attesa per la giornata finale del progetto “ 1 Nessuno 100 Giga,” che si svolgerà a Favara sabato 18 maggio a partire dalle ore 8.30.

Il Progetto pilota “1 Nessuno 100 Giga”, finanziato dalla Regione Sicilia e coordinato dall’USR Sicilia,nasce con l’obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, con azioni formative integrate per studenti,genitori e docenti, attraverso un approccio sistemico tra scuole e territorio.

Il percorso è stato affidato nelle sue fasi esecutive ai nove CC.TT. SS. della Sicilia; nella provincia di Agrigento le attività poste in essere sono state realizzate con il coordinamento del CTS che ha sede presso l’I.C. “ Guarino” di Favara.

Le attività formative, ancora in corso, si concluderanno giorno 18 maggio 2024 con una giornata strutturata in due momenti:

 Campus su iscrizione

 Evento finale aperto a tutti

Il Campus avrà luogo presso l’I.C. “ Guarino” dalle ore 8.30 alle 16.30 e coinvolgerà circa 250 dei destinatari dell’azione progettuale,con laboratori creativi integrati ed intergenerazionali condotti da esperti,partner del progetto, testimonial del mondo della cultura, della musica e dello sport: Simonetta Agnello Hornby, Giusi Parolino, Francesco Pira , Marco Savatteri, Nadia Lauricella, Amelia Russello, Miriam Di Rosa e altri prestigiosi ospiti, che favoriranno il confronto e la riflessione con la ricchezza delle esperienze e dei vissuti di ciascuno.

L’evento finale dalle ore 20.00 alle ore 23.30 si svolgerà in Piazza Cavour a Favara con la partecipazione di artisti internazionali come Leo Gassmann e Shade che interagiranno con i ragazzi e il pubblico in un contesto aperto e stimolante, dal forte impatto formativo. Leo Gassmann eclettico cantautore e attore , vincitore del festival di Sanremo Nuove Proposte nel 2020, attivissimo sui social sul tema dell’antibullismo, porterà al campus e in piazza la voce potente dei ragazzi che vogliono essere ascoltati, con il linguaggio e le parole della musica contemporanea.

Shade, rapper, doppiatore e youtuber, autore e interprete di successo di numerose hits, saprà sensibilizzare alla sua maniera il pubblico ,giovane e non,nei confronti dei bullismo e del cyberbullismo. Il progetto pilota si è avvalso e si avvale della collaborazione di partner come telefono Azzurro, Associazione Carolina, Associazione MABASTA, del contributo di associazioni locali e del patrocinio del Comune di Favara ,anche con l’intento di veicolare il messaggio sociale a partire dalla valorizzazione del territorio e del patrimonio locale.

La giornata sarà trasmessa integralmente sulle piattoforme social della scuola e su RF101, che sta attivamente collaborando al lancio e alla promozione dell’intera iniziativa progettuale nella nostra città . La conferenza stampa di presentazione dell’evento si svolgerà lunedì 13 maggio 2024 alle ore 11.00 presso l’aula polifunzionale “Giuseppe Valenti”dell’I.C. Guarino di Favara.