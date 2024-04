Convocato il Consiglio Comunale: Miriam Mignemi guida la seduta del 16 Aprile 2024

Il Presidente del Consiglio Comunale, Miriam Mignemi, con la Determina n.° 8 del 11 aprile 2024, convoca il Consiglio Comunale per una seduta ordinaria che si terrà il 16 aprile 2024 alle ore 19:00. L’evento avrà luogo presso la sala consiliare, situata nei locali di Piazza Cavour, e sarà aperto al pubblico e trasmesso in diretta streaming. All’ordine del giorno, che spazia su una serie di tematiche di rilevanza per la comunità, si affronteranno diverse questioni di interesse pubblico.

Approvazione del Bilancio Consolidato 2019. Variazione di Bilancio per investimento digitale. Regolamento per impianti telefonia mobile e campi elettromagnetici. Riconoscimento debito fuori bilancio – Palumbo Carmela. Riconoscimento debito fuori bilancio – Avv. Vincenzo Mula. Aggiornamento catasto comunale incendi (2017/2021). Aggiornamento catasto comunale incendi (2022). Riconoscimento debito fuori bilancio – Avv. Francesco Agnello. Riconoscimento debito fuori bilancio – Avv. Anna Mulè.

La seduta del Consiglio Comunale si preannuncia pertanto densa di argomenti di rilievo per la comunità locale, con decisioni e approvazioni che influenzeranno il futuro del territorio e dei suoi abitanti.