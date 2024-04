Intervento della Polizia ferma rissa nel cuore di Agrigento

Nella tarda serata di mercoledì, si è verificata una rissa tra le strade di Atenea e Cesare Battisti, proseguito poi in prossimità di Porta di Ponte, nel cuore storico di Agrigento. Tre o quattro individui di origine straniera si sono confrontati violentemente per ragioni ancora sconosciute. Fortunatamente, l’intervento tempestivo di una pattuglia di polizia in perlustrazione ha impedito il peggio. Appena avvistata la Volante, i contendenti hanno cessato la rissa e si sono dispersi per le strade limitrofe. Nonostante l’agitazione, l’incidente si è risolto senza conseguenze gravi, ma il pericolo che qualcuno rimanesse ferito è stato tangibile.