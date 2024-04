Episodio di violenza fuori da un locale notturno a San Leone: Due feriti e tre denunce

Una violenta rissa scoppiata dinanzi a un noto locale della movida a San Leone ha lasciato due individui feriti e ha portato a tre denunce, secondo quanto riportato dalle autorità. L’incidente, ancora oggetto di indagine per quanto riguarda le cause scatenanti, ha coinvolto due gruppi di giovani, culminando nell’uso, a quanto pare, di una spranga di ferro come arma. I due fratelli di Favara, di 24 e 25 anni, sono stati i più colpiti, trovandosi poi ricoverati al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento con vari traumi. Insieme a loro, un loro amico, un venticinquenne della stessa città, è stato individuato e denunciato per coinvolgimento nella rissa. La segnalazione dell’incidente è giunta dal gestore del locale e da alcuni clienti presenti, che hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura, avviando immediatamente le indagini per identificare gli altri partecipanti alla zuffa.