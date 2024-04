Earth Day, Vincenzo Galizia: «Difendere il Pianeta tutti i giorni»

Oggi 22 aprile è la Giornata della Terra (Earth Day), evento annuale per riflettere sulla salvaguardia del nostro Pianeta e le azioni necessarie per difenderlo. Il tema del 2024 è “Planet vs Plastics” (Pianeta contro Plastica). In merito è intervenuto in una nota Vincenzo Galizia Presidente nazionale del movimento “Fronte Verde” che ha dichiarato: «Oggi è la Giornata della Terra, con la richiesta del Earth Day 2024 di ridurre del 60% la produzione globale della plastica entro il 2040. Si dovrebbe pensare di difendere il nostro Pianeta tutti i giorni e non solo ricordarsi una volta l’anno. La salvaguardia del Pianeta, deve essere il tema centrale per ogni governo del mondo, ma invece purtroppo non è veramente al centro di nessuno di essi compreso naturalmente il governo italiano» – attacca Galizia che continua – «La politica purtroppo è drammaticamente miope davanti alle emergenze globali che si devono affrontare per evitare il collasso del Pianeta. La plastica è una piaga che deve essere fermata per salvaguardare la salute di ogni essere vivente, è un problema ambientale sempre più esteso, non solo legato all’inquinamento causato dalla produzione e dallo scarto dei rifiuti, ma anche dalle cause legate alla sua dispersione nell’ambiente che ci circonda. La plastica frammentandosi in piccolissimi pezzettini, rilascia delle particelle plastiche dette microplastiche che finiscono nell’acqua, nell’aria, nel terreno e nella catena alimentare, rappresentando di conseguenza una notevole minaccia per la salute e per gli ecosistemi. Anche e soprattutto per questo motivo bisogna porre un fremo e pensare a salvate il nostro futuro e quello della nostra amata Terra» conclude il suo intervento il leader degli ecologisti indipendenti.