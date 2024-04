Incidente stradale a Porto Empedocle: Un ferito grave e una donna ferita lievemente

Questa mattina poco prima delle 7 lungo la strada statale 115, all’altezza del bar “Plano” a Porto Empedocle, si è verificato un grave incidente stradale coinvolgente due autovetture e un camion. Le vetture coinvolte sono una Renault Clio e una Renault Twingo. L’incidente ha causato un ferito grave, un uomo, che è stato liberato dall’abitacolo dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e trasferito all’ospedale “San Giovanni di Dio” con un’autoambulanza del 118. Una donna è stata ferita lievemente. I conducenti delle due vetture coinvolte nell’incidente hanno riportato ferite, con uno in condizioni gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia Stradale per le indagini e per gestire il traffico.