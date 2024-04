Calcio: Finale assoluta dei playoff di serie C2: Favara Futsal vs Campobello 1970

Sabato 6 aprile, il fervore del calcio a cinque si concentrerà al “Pala Moncada” di Porto Empedocle, dove si svolgerà la tanto attesa Finale Assoluta dei playoff promozione di Serie C2. In questa emozionante sfida, il Favara Futsal, guidato dal determinato Capitano Avarello, si scontrerà con il Campobello 1970. Dopo una straordinaria vittoria nella semifinale contro la Kamikos, la squadra Favarese si prepara ad affrontare il Campobello, che a sua volta ha superato il Mussomeli. Sarà una partita secca, senza margini per errori, dove ogni istante sarà cruciale per determinare il vincitore.



Il fischio d’inizio della finalissima è fissato per le ore 16:00, e gli appassionati avranno l’opportunità di assistere a questo epico confronto gratuitamente, con un ingresso libero per tutti gli spettatori. Preparatevi a vivere una giornata di intensa azione sportiva e a sostenere le vostre squadre preferite mentre si contendono il titolo di campione. Non perdetevi questo evento imperdibile che promette di regalare emozioni indimenticabili agli amanti del calcio a cinque.