Il Favara Futsal vola in finale playoff: Una rimonta epica contro il Kamikos

Nel mondo del calcio a 5, sabato 23 marzo si è consumata una partita memorabile che ha visto il Favara Futsal emergere trionfante sul Kamikos con un punteggio finale di 9 a 6. È stata una battaglia intensa e sofferta, con entrambe le squadre determinate a conquistare un posto nella finale playoff per la promozione in C2. Non è stato un pomeriggio facile per il Favara Futsal, che ha dovuto affrontare una scomoda situazione di svantaggio nel primo tempo, con gli ospiti del Kamikos che si sono portati in vantaggio 4-2. Tuttavia, i ragazzi gialloblu hanno dimostrato una straordinaria determinazione e carattere nel secondo tempo, ribaltando il risultato con una serie di gol spettacolari, firmati da Toto Vaccaro, Piazza, Cordaro Puma e Manganella.

Il Favara Futsal ha dimostrato di avere una mentalità vincente, dilagando nel secondo tempo e centrando l’obiettivo della finale playoff. Ora, dopo una breve pausa per festeggiare questa importante vittoria, i gialloblu sono già concentrati sull’importante sfida che li attende sabato 6 aprile contro il Campobello 1970. Quest’ultimo si è qualificato per la finale battendo il Mussomeli nell’altra semifinale, e promette di essere un avversario formidabile per il Favara Futsal. La tensione è alle stelle mentre ci avviciniamo alla finale playoff, e i tifosi non vedono l’ora di vedere il Favara Futsal lottare per la promozione nel calcio a 5.