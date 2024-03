BAND DI IERI E OGGI INSIEME PER “STORIA DELLA MUSICA”. A FAVARA GRANDI EVENTI E TANTA SOLIDARIETA’

Gruppi di ieri e di oggi, artisti e band che hanno scritto la storia della musica tornano insieme per continuare a offrire suggestive emozioni: ecco il grande evento “Storia della Musica” che coinvolge tre generazioni con una serie di manifestazioni che prevedono laboratori, incontri, attività solidali e maxi concerti. L’iniziativa è dell’Accademia Palladium ed è ideata e diretta da Pino Minio. Tra gli obiettivi la valorizzazione e la promozione della creatività dei giovani artisti e di quelli che hanno scritto la storia musicale dell’agrigentino e della Sicilia. “La musica che gira intorno” propone coinvolgenti laboratori ospitati allo Sport Village di Favara dove artisti, giovani e appassionati possono confrontarsi su grandi temi partendo dall’arte e dalla cultura musicale.

L’evento finale “Storia della Musica” è in programma il 23 marzo con una emozionante maratona di incontri e concerti a Favara con la partecipazione di gruppi storici che hanno fatto la storia della musica della provincia di Agrigento, oltre che di giovani artisti e tanti ospiti. Il direttore generale dell’Accademia, Pino Minio, spiega che “le iniziative puntano a realizzare un incontro di tre generazioni e un confronto per condividere passioni, idee, sviluppare la cultura della comunità solidale e rafforzare i legami sociali in un’epoca dove hanno sempre più peso le relazioni virtuali e social”. Minio poi aggiunge: “Si svilupperà anche la cultura del volontariato tra i giovani protagonisti dell’evento in particolare con iniziative e percorsi che coinvolgeranno anziani e persone in condizioni di fragilità e di svantaggio”.