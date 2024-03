Band di ieri e di oggi insieme per la “Storia della Musica”. Come sono nati gli “Andromeda”. Appuntamento al Palaforum dello Sport Village il 23 marzo

Se non è l’oratorio, sono spesso le parrocchie ad accogliere i giovani desiderosi di fare comunità trovandovi, oltre ad attività pastorali, luoghi di aggregazione e di ritrovo oltre che ambienti ricreativi. Il complesso degli “Andromeda” muove i primi passi nella metà degli anni settanta del secolo scorso proprio nella chiesa B.M.V. delle Grazie, quartiere Luna di Favara. Cinque giovani con la passione della musica, che spesso si ritrovano presso “u murettu da casuzza”, sono accolti e stimolati da un parroco particolare, il compianto padre Giuseppe Arcieri, originario di Cammarata, che mette a loro disposizione non solo i locali del luogo di culto ma anche gli strumenti musicali. Le amicizie si consolidano mentre nascono i primi accordi. E più si va avanti più cresce il bisogno di creare un gruppo musicale che all’inizio prende il nome di “Terzo Canale”. Era l’anno 1975. Ne fanno parte Lillo Sciumè, Franco Spina, Tonino Milioto, Franco Giardina, Gioacchino Marrella. Il complesso matura e dai locali della chiesa tenta il gran salto approdando nelle sale in cui avvengono i ricevimenti degli ospiti degli sposi, molto in voga a quei tempi. Non mancano le esibizioni accompagnate da notevole successo. Dopo un anno pieno di impegni, nel 1976 il gruppo si ribattezza “Andromeda”. Il tempo, però, non consente a tutti di mantenere in vita il complesso. Motivi familiari e impegni di lavoro lo allontanano dal palcoscenico musicale fino a quando all’eclettico Pino Minio, direttore generale dell’Accademia Palladium, non viene l’idea di rimettere assieme tutti i gruppi musicali che nei decenni precedenti avevano allietato le serate dei favaresi. Era il 2013 e grazie alla “Storia della Musica”, il gruppo “Andromeda” si è ricomposto e da allora è ripartito con la stessa voglia degli inizi proponendosi con i migliori successi della musica italiana d’autore. Il prossimo 23 marzo, assieme a una quindicina di altre band, sarà presente al Palaforum dello Sport Village, per continuare a raccontare la storia della musica che non mancherà di far venire i brividi a quanti negli anni sessanta e settanta del secolo scorso affollavano le sale in cui si esibivano.