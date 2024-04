Scuole di Favara invitate a sostenere la Pro Favara direttamente dagli spalti dello stadio

Gli studenti dei quattro Istituti Comprensivi di Favara avranno un’opportunità unica domenica 14 aprile: potranno sostenere la Pro Favara direttamente dalla gradinata, con ingresso gratuito offerto dalla società calcistica. Questa iniziativa è stata promossa dalla società per ringraziare gli studenti che, in diverse occasioni, hanno dimostrato il loro sostegno acquistando i biglietti e recandosi allo stadio insieme alle loro famiglie. Il Presidente della Pro Favara, Rino Castronovo, ha espresso la sua speranza che la gradinata sia colma di sostenitori entusiasti. “Riempiamo la gradinata e sosteniamo la squadra della nostra città”, ha dichiarato Castronovo. “Siamo in piena lotta per la serie D e, con le finali playoff che si avvicinano, abbiamo bisogno di tutto il sostegno possibile”. Questa iniziativa non solo promuove l’interesse per lo sport tra gli studenti, ma crea anche un legame più stretto tra la squadra locale e la comunità scolastica