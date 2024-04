Poste Italiane, la rivolta dei precari. Lottiamo Insieme: «Il 17 aprile tutti a Roma»

Lottiamo Insieme è un movimento popolare di lavoratrici e lavoratori precari di Poste Italiane, nato a Roma nella primavera del 2023, per denunciare l’abuso del ricorso ai contratti a termine posti in essere dall’azienda – 90 mila negli ultimi sette anni! – nonché sollecitare il Governo e le Istituzioni nazionali ad adottare misure urgenti volte a favorire l’occupazione stabile e di qualità. Il Movimento, che si è reso protagonista di numerose iniziative in piazza per informare e sensibilizzare la cittadinanza, conta ormai centinaia di iscritti in tutta Italia. Nel perseguire senza scopo di lucro le finalità dichiarate, Lottiamo Insieme ha indetto un sit-in di protesta da tenersi nella giornata di mercoledì 17 aprile in Roma, davanti al quartier generale di Poste Italiane, in Viale Italia 175, dalle ore 10.30 alle 17.00. Il presidio è stato organizzato in collaborazione con i sindacati di base Cobas Poste, Cub Poste, Slg Cub Poste, Clap (Camere del lavoro autonomo e precario). Considerata l’importanza degli argomenti trattati, si confida nella più ampia partecipazione all’iniziativa. Per chi non conoscesse il «metodo Poste» e volesse approfondire l’argomento, qui al link una petizione riassuntiva: https://www.change.org/p/poste-italiane-chiediamo-un-lavoro-dignitoso-per-un-servizio-efficiente