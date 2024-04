CSA e amministrazione: accordo per porre fine al precariato a Casteltermini

Nella mattinata odierna, il sindacato CSA ha tenuto un importante incontro con l’amministrazione comunale di Casteltermini, guidata dal Sindaco Gioacchino Nicastro, al fine di delineare chiaramente il percorso che condurrà alla stabilizzazione dei lavoratori impiegati presso il Comune. Dopo un’attenta discussione, sono stati finalmente chiariti alcuni punti cruciali che gettano le basi per porre fine alla precarietà che ha caratterizzato il lavoro presso l’ente comunale. La riunione ha visto la partecipazione del CSA a livello regionale, rappresentato da Gianluca Cannella, e a livello provinciale da Vincenzo Lo Re, insieme a tutti i rappresentanti sindacali RSU del CSA. L’incontro ha permesso di chiarire le questioni cruciali riguardanti la stabilizzazione dei dipendenti, gettando le basi per un futuro più sicuro e stabile per coloro che lavorano per il Comune. Prossimamente, verrà convocata un’assemblea per informare tutti i lavoratori sulle decisioni prese e sui passi successivi da compiere. CSA si impegna a tenere costantemente aggiornati i lavoratori su ogni sviluppo riguardante il processo di stabilizzazione, garantendo trasparenza e coinvolgimento in ogni fase del percorso. Si apre così una nuova fase di collaborazione e dialogo costruttivo tra sindacato e amministrazione comunale, con l’obiettivo comune di garantire migliori condizioni lavorative e maggiore stabilità per tutti i dipendenti del Comune di Casteltermini.