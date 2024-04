Favara si prepara a celebrare il 79° anniversario della Resistenza: iniziata l’organizzazione per il 25 aprile

È partita ufficialmente l’organizzazione in vista del prossimo 25 aprile, 79° anniversario della Resistenza. Su proposta del consigliere comunale Pasquale Cucchiara e del presidente della locale sezione dell’ANPI Carmelo Castronovo si è tenuta una prima riunione organizzativa alla quale hanno aderito, oltre che il Comune di Favara e il Consiglio Comunale, diverse associazioni che operano sul territorio fra i quali: LiberArci, Istituto Studi e ricerca “C. Marrone”, Centro Donna George Sand, Circolo dei combattenti, Areazero, AIDO, Fabaria Donna, Proloco Castello, Caffè Letterario Favara e Centro Studi “A. Russello”.

La cerimonia si svolgerà alle ore 10.00 in piazza Cavour e sono previsti gli interventi del sindaco Antonio Palumbo, del presidente del consiglio comunale Miriam Mignemi e dei rappresentanti delle associazioni che hanno aderito all’iniziativa. Inoltre, come di consueto, è prevista la deposizione di un corona di fiori ai piedi della stele dedicata a partigiani e antifascisti favaresi e un momento musicale. Il programma definitivo è in fase di costruzione e nei prossimi giorni si svolgerà una nuova riunione organizzativa aperta ad associazioni e singoli cittadini.