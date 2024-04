Celebrazione della Festa della Liberazione a Favara: Un atto di memoria e impegno per la pace

La città di Favara, martedì 23 aprile 2024, in Piazza Cavour, sarà teatro di un momento di rinnovato impegno civico e memoria collettiva. L’evento, organizzato congiuntamente dall’Istituto Studi e Ricerca Calogero Marrone, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, e il sostegno del Comune di Favara, rappresenta un tributo tangibile alla Festa della Liberazione. Con un inizio solenne alle ore 9:30, preceduto da un concentramento alle 9:00 in Piazza Don Giustino, cittadini, studenti e alunni delle scuole locali saranno uniti nella commemorazione di un momento cruciale della storia italiana. Tra gli illustri intervenuti, spiccano la presenza del Presidente dell’Istituto Studi e Ricerca Calogero Marrone, Rosario Manganella, il Presidente dell’ANPI Favara, Carmelo Castronovo, e la Dott.ssa Gabriella Bruccoleri, Dirigente Scolastico. La manifestazione, oltre a celebrare il valore intrinseco della libertà, si pone anche come un invito alla riflessione sulla pace e sull’importanza di preservare la memoria delle lotte passate per assicurare un futuro di armonia e convivenza. A chiudere l’evento sarà il Sindaco Antonio Palumbo, anche Presidente della Fondazione culturale Calogero Marrone, che porterà il suo messaggio di unità e impegno civico. La partecipazione della cittadinanza è non solo auspicata, ma caldamente invitata, affinché ogni voce si unisca in un coro di memoria e impegno per un futuro migliore.