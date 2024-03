Il sogno di Davide: Un campo per ricordare un giovane atleta

Il ricordo di Davide Licata, giovane appassionato di sport scomparso prematuramente, sarà celebrato sabato 23 Marzo 2024 alle 17 presso Villa Ambrosini, situata in via Achille Vari, Favara. La famiglia Licata, con il sostegno della comunità locale, presenterà il progetto di un campo sportivo dedicato a Davide, realizzato grazie a una significativa raccolta fondi.

Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha espresso la sua gratitudine per l’impegno della famiglia Licata e di coloro che hanno contribuito all’iniziativa. “Davide Licata aveva un sogno”, ha dichiarato il sindaco. “Oggi, da lassù, lo vedrà finalmente realizzato. Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme questo importante momento.”

Il progetto del campo sportivo non solo onora la memoria di Davide, ma offre anche un nuovo spazio per la pratica sportiva nella comunità, promuovendo valori di inclusione e sana competizione. La cerimonia di presentazione rappresenta un tributo tangibile all’eredità di Davide e alla generosità di coloro che hanno reso possibile questo sogno.