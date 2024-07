Inaugurazione della mostra personale di pittura “Ex Imaginatione ad Astra” di Carmelina Guarneri al Castello Chiaramontano di Favara

Questa sera venerdì 5 luglio alle ore 18.30, presso il suggestivo Castello Chiaramontano di Favara, avrà luogo l’inaugurazione della mostra personale di pittura “Ex Imaginatione ad Astra” dell’artista Carmelina Guarneri. L’evento promette di essere un’occasione imperdibile per gli amanti dell’arte e della cultura, offrendo una panoramica delle opere ispirate all’immaginazione e al sogno dell’artista.

La cerimonia di inaugurazione vedrà la partecipazione di illustri personalità. Interverranno infatti il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, l’assessore alla Cultura nonché vicesindaco, Antonio Liotta, Beniamino Biondi e momento musicale con il Maestro Salvatore Galante. La serata sarà moderata da Giada Attanasio, il cui intervento saprà guidare i presenti attraverso i temi e le ispirazioni della mostra. La mostra sarà visitabile dal 5 al 31 luglio tutti i giorni escluso la domenica: dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 19,30

L’invito è aperto a tutti: cittadini, appassionati d’arte e curiosi sono attesi per celebrare insieme l’arte e la cultura in una cornice storica di grande fascino. Non mancate!