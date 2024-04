Manifestazione in piazza Cavour per la crisi idrica: Appello alla solidarietà e alla partecipazione attiva

Sabato 13 Aprile, Ore 11:00, La città di Favara si prepara a unire le forze per affrontare uno dei problemi più urgenti e pressanti della comunità: la crisi idrica. Sabato mattina, alle ore 11:00, in Piazza Cavour, cittadini e cittadine di tutte le età sono invitati a partecipare a una manifestazione voluta per discutere e sensibilizzare sul tema. La situazione attuale richiede una risposta collettiva e immediata. La partecipazione di tutti è fondamentale per dimostrare solidarietà e trovare soluzioni concrete. Cartelli, idee e soprattutto la presenza di ciascuno contribuiranno a dare voce a un problema che ci riguarda direttamente. L’obiettivo è chiaro: affrontare insieme questa sfida cruciale per il futuro della nostra città. Non mancate. La vostra presenza è fondamentale.