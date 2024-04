Favara Futsal si avvicina alla promozione con la finalissima contro Gela

Il Favara Futsal ha raggiunto la finalissima per la promozione in C2 dopo una vittoria decisiva contro il Campobello 1971. La squadra si prepara ora per affrontare la Gela Futsal domani 28 aprile alle 18:30 presso il campo neutro di Agira. La Gela Futsal ha conquistato la sua posizione in finale vincendo contro il Vittoria nell’altro girone.

Il presidente del Favara Futsal, Carmelo Manganella, ha espresso la sua soddisfazione per l’importante traguardo raggiunto: “Sarà sicuramente una partita degna di una finale”, ha dichiarato Manganella, aggiungendo: “Noi arriviamo sereni, consapevoli dei nostri mezzi e faremo del nostro meglio”. La finalissima promette quindi di essere un evento avvincente, con entrambe le squadre determinate a ottenere la promozione ambita nella categoria superiore.