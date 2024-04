Lavora con Italgas a Favara e Gela: Aperte le candidature per addetti di distribuzione

Italgas, leader italiano nella distribuzione del gas e terzo in Europa, sta ampliando il proprio team in Sicilia e offre un’opportunità di lavoro per giovani diplomati interessati a far parte dell’azienda. Alla ricerca di addetti alla distribuzione per le sedi di Agrigento e Gela, Italgas sta cercando individui motivati e dinamici per potenziare l’area di Gestione Rete di Italgas Reti. Le sedi di lavoro sono a Favara (AG) e Gela (CL), offrendo un’opportunità di impiego in due città siciliane.

Il ruolo di Addetto alla Distribuzione richiede competenze specifiche e un impegno verso le attività operative e di supporto nell’ambito della distribuzione del gas. Tra le responsabilità principali figurano il supporto alle attività di primo intervento, l’inserimento e la registrazione dei dati, nonché l’assistenza nelle operazioni di allacciamento e manutenzione della rete di distribuzione.

I candidati ideali devono possedere il diploma di Perito meccanico, elettrico o industriale, oltre a una buona conoscenza del Pacchetto Office e del CAD. È richiesta anche una buona padronanza della lingua inglese e la disponibilità a utilizzare le principali tecnologie digitali. La patente di tipo B è un requisito fondamentale. L’esperienza pregressa nel campo dell’idraulica e/o della distribuzione del gas metano è considerata un vantaggio, soprattutto se maturata in contesti industriali o simili a quelli dell’azienda. Per candidarsi, è sufficiente inoltrare la propria domanda tramite i link disponibili sul sito ufficiale di Italgas, specificando la sede di interesse: per Favara clicca qui, per Gela clicca qui.

È un’occasione imperdibile per giovani diplomati desiderosi di entrare a far parte di un’azienda leader nel suo settore e contribuire allo sviluppo e alla sicurezza dell’infrastruttura energetica in Italia. Se sei pronto a cogliere questa opportunità e a mettere in mostra le tue competenze, non esitare a candidarti per diventare parte del team di Italgas e contribuire al futuro energetico della Sicilia e del nostro Paese.