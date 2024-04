Da Agrigento a Singapore: “Sitári – Sorce family” porta i sapori della Sicilia nel cuore dell’Asia

La rinomata arte culinaria della pizzeria “Sitári – Sorce family” si prepara a fare il suo debutto trionfale a Singapore, un’epica avventura che dimostra che le frontiere gastronomiche non conoscono limiti. Mentre i giganti del settore si ergono imponenti, questo marchio emergente dimostra di essere una forza da non sottovalutare, estendendo il suo raggio di influenza fino all’Asia. La famiglia Sorce, con la sua passione per la pizza autentica siciliana, si lancia in un viaggio che attraversa continenti e culture. Dopo aver stabilito una solida presenza con la loro pizzeria al Villaggio Mosè ad Agrigento, il loro prossimo capitolo si svolgerà nel sud-est asiatico, in una delle principali città-stato cosmopolite del mondo.



Il nuovo locale, dal nome evocativo “Fortuna”, non sarà solamente una pizzeria, ma anche una trattoria che proporrà l’autentica cucina tipica italiana. Il progetto prende forma grazie alla collaborazione con il rinomato chef Egon Marzaioli (foto sopra), garanzia di eccellenza culinaria e i fratelli Sorce che si preparano a trasformare questa visione in realtà, aprendo le porte del loro nuovo locale entro giugno 2024. Per “Sitári – Sorce family”, questo passo audace rappresenta non solo un’espansione geografica, ma un impegno verso l’innovazione e il futuro. Con ogni piatto, ogni sapore, il marchio intende lasciare un’impronta indelebile nel cuore e nel palato di coloro che si avventurano nel mondo culinaria.