Continua il successo del libro “La vita è un alfabeto”

Il libro “La vita è un alfabeto” di Giuseppe Maurizio Piscopo, illustrato da Tiziana Viola-Massa e con la prefazione di Salvatore Ferlita, continua a riscuotere un enorme successo, diventando un must-have nelle scuole italiane. L’editore Navarra di Palermo ha visto un’enorme richiesta del libro, confermando il suo impatto nel panorama letterario contemporaneo.



Recentemente, un evento speciale ha celebrato il talento di Piscopo e Viola-Massa, con la partecipazione di illustri ospiti e la presenza entusiasta di numerosi bambini e genitori. L’architetto Caterina Luppino dell’Archeoclub d’Italia, Sede di Palermo, ha consegnato una targa a Maurizio Piscopo, elogiandolo come “il maestro dei sogni” per aver creato una “scatola magica per i bambini di ogni tempo”. Un riconoscimento che sottolinea il potere delle parole di Piscopo nel trasportare i lettori in mondi incantati e ispiratori.



La professoressa Anna Bellomo del Liceo Classico Meli ha invece premiato Tiziana Viola-Massa come “la fantasiosa”, riconoscendo la sua capacità di creare immagini rassicuranti che abbracciano il cuore dei piccoli lettori. Un tributo alla sua abilità nel dare vita agli elementi visivi che arricchiscono il racconto di Piscopo.



L’evento, organizzato in collaborazione con la Libreria Macaionedi via Marchese di Villabianca, ha visto la partecipazione di numerosi influenti personaggi del mondo culturale, tra cui l’editore Nicola Macaione e gli scrittori Maria Grazia Lala e Salvatore Nocera Bracco. La presenza dei bambini e delle loro famiglie ha reso l’atmosfera ancora più vibrante, testimoniando l’impatto positivo che il libro ha avuto sulla gioventù.



Durante la presentazione, Maurizio Piscopo ha deliziato il pubblico suonando alcuni brani alla fisarmonica, confermando il suo talento poliedrico. L’entusiasmo generato attorno al libro è palpabile, e l’attesa per il prossimo titolo dell’autore, “Ci hanno nascosto Danilo Dolci”, pubblicato sempre dall’editore Navarra, è già grande. Si ringrazia il regista Rosario Neri per le fotografie che hanno immortalato i momenti più significativi di questo indimenticabile evento, celebrando il talento di Maurizio Piscopo, Tiziana Viola-Massa e tutti coloro che hanno contribuito al successo di “La vita è un alfabeto”.