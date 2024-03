Raccontare Sciascia: Una Celebrazione della Letteratura e dell’Eredità di Leonardo Sciascia

Il prossimo 22 marzo, presso la scuola I.C.S. Guglielmo Marconi di Palermo, si terrà un evento imperdibile per gli amanti della letteratura e per gli appassionati della cultura siciliana: la presentazione di “Raccontare Sciascia”, un libro dedicato alla vita e all’opera di Leonardo Sciascia, in occasione del centenario della sua nascita. Quest’opera, curata con maestria e passione, intende non solo celebrare il genio di Sciascia, ma anche aprire un importante dibattito sulla presenza della letteratura nelle scuole primarie e medie. La scelta della scuola Marconi come sede dell’evento non è casuale: essa rappresenta un luogo simbolico dove si incontrano passato e presente, tradizione e innovazione, proprio come lo spirito che permea le pagine di Sciascia. Il libro, edito da Navarra nel marzo 2021, si compone di 140 pagine ricche di contenuti pensati per un pubblico ampio e diversificato. Si avvale della preziosa prefazione di Salvatore Ferlita e delle suggestive foto storiche di Angelo Pitrone, offrendo così un viaggio completo e coinvolgente nella vita e nelle opere dello scrittore di Racalmuto.



Durante la presentazione, avremo il privilegio di ascoltare interventi di illustri ospiti, tra cui la dirigente scolastica Rosalba Floria, il giornalista e docente universitario Lino Buscemi, il Dirigente del Liceo Classico Umberto I di Palermo Vito Lo Scrudato, lo scrittore Salvatore Ferlita e la direttrice editoriale di “Un tè con l’autore” Rosa Di Stefano. Non mancheranno la voce della maestra Sabrina Firicano e le suggestioni artistiche di Tiziana Viola-Massa. Ad arricchire ulteriormente l’evento, saranno eseguite delle emozionanti musiche dal vivo da parte di Maurizio Piscopo alla fisarmonica e da Nino Nobile al mandolino. Ma la vera linfa vitale dell’incontro sarà rappresentata dai ragazzi delle classi terze, che avranno l’opportunità di porre domande e condividere riflessioni sullo scrittore dal pensiero incisivo e dalla profonda sensibilità. “Raccontare Sciascia” non è solo un libro, ma un ponte tra passato e presente, un invito alla riflessione e alla scoperta, un’opportunità per le nuove generazioni di avvicinarsi a un maestro che ha segnato profondamente la storia della letteratura italiana e universale. Che questa presentazione sia il primo passo verso un lungo viaggio alla scoperta dell’immortale eredità di Leonardo Sciascia.