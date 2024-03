Istituto Comprensivo “G. Guarino”. Esplorando i misteri della tavolata di San Giuseppe: Un convegno da non perdere

Il prossimo 18 marzo, l’Istituto Comprensivo “G. Guarino” in collaborazione con l’I.P.S.S. E.O.A. “Ambrosini di Favara” presenterà un evento straordinario dedicato alla ricorrenza della Tavolata di San Giuseppe. Il convegno, intitolato “Segni e Simboli della Tavolata di San Giuseppe”, offrirà un’opportunità unica per esplorare le tradizioni e i significati culturali legati a questa festa popolare. L’evento, che si terrà presso l’Aula Polifunzionale “G. Valenti”, avrà inizio alle ore 8:30 e sarà aperto al pubblico. Tra gli ospiti illustri che interverranno per condividere le loro riflessioni, figurano Don Nino Gulli e la dirigente scolastica Prof.ssa Gabriella Bruccoleri, autorevoli esperti del tema.

Il programma prevede un’approfondita analisi dei segni e dei simboli che caratterizzano la Tavolata di San Giuseppe, una tradizione radicata nella cultura siciliana che celebra la figura di San Giuseppe, patrono dei lavoratori e delle famiglie. Don Nino Gulli e la Prof.ssa Gabriella Bruccoleri guideranno il pubblico attraverso un viaggio nella storia e nel significato di questa antica usanza, mettendo in luce l’importanza dei simboli presenti sulla tavola imbandita in onore del Santo. L’evento culminerà alle ore 10:00 con la Benedizione della Tavolata, un momento di profonda spiritualità e comunione. Successivamente, alle ore 10:30, i partecipanti avranno l’opportunità di condividere un’Agape Fraterna, un momento conviviale che riflette lo spirito di condivisione e solidarietà proprio della festa di San Giuseppe. L’Istituto Comprensivo “G. Guarino” e l’I.P.S.S. E.O.A. “Ambrosini di Favara” invitano quindi tutti coloro interessati a partecipare a questo straordinario evento di cultura e spiritualità.