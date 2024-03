Convegno domani al Castello Chiaramonte di Favara sulle problematiche legate al supporto da offrire ai malati di Alzheimer e loro famiglie

Come fare rete per dare un supporto alle famiglie e ai pazienti affetti da alzheimer. Su questo tema si discuterà domani pomeriggio al Castello Chiaramonte di Favara organizzato da A.N.P.S., acronimo di “Alzheimeriani non più soli” di Agrigento di cui è presidente Giuseppe Provenzano. Il comitato scientifico è composto da Geraldo Alongi, Adriana Malfitano, Francesco Bruccoleri, Francesco Caramanno, Paolo Farruggio, Giovanni Galluzzo, Giampiero Puccio, Giorgio Re, Leonardo Pitruzzella, Lina Urso Gucciardino, Tiziana Scifo, Gaetano Siciliano.