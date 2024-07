Il Consiglio Comunale si unisce al cordoglio per la tragica perdita di Salvatore Vetro

In un momento di profonda tristezza, il Consiglio Comunale, con il presidente Miriam Mignemi, esprime il suo sentito cordoglio alla famiglia Vetro-Marziano per la perdita del giovane Salvatore Vetro.

“Salvatore era un ragazzo d’oro, pieno di vita e di entusiasmo, un giovane che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chi lo ha conosciuto. Lo vogliamo ricordare con il sorriso, il suo sorriso che illuminava ogni stanza in cui entrava. Non ci sono parole che possano alleviare il dolore di questa tragedia, solo un senso di rabbia per un’ennesima vita spezzata a causa di un incidente stradale. La sicurezza sulle nostre strade non è mai abbastanza, e eventi come questo ci ricordano quanto sia urgente e necessario fare di più per proteggere i nostri cittadini, specialmente i più giovani. Il Consiglio Comunale è vicino anche alle famiglie degli altri ragazzi coinvolti nell’incidente, che stanno lottando per la vita. Le nostre preghiere e i nostri pensieri sono con loro, con la speranza che possano presto superare questo momento critico e tornare fuori pericolo”. In questo momento di dolore, ci uniamo tutti in un abbraccio solidale alla famiglia Vetro-Marziano e a tutte le famiglie colpite da questa tragedia.