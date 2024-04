Insieme verso l’eccellenza: Gli istituti scolastici “Montalcini”, Polo didattico “ArenTra” e C.F.U una partnership per il futuro dell’istruzione

Da oltre un decennio, gli Istituti Scolastici “Montalcini” e il Polo Didattico “Arentra” di Agrigento sotto la guida della Prof.ssa Nancy Arena, hanno rivoluzionato il concetto di istruzione con un approccio innovativo e orientato al futuro. Con il Metodo Didattico Salesiano all’avanguardia, queste istituzioni si impegnano a preparare gli studenti per le sfide del mondo moderno in modo completo ed efficace. Una delle caratteristiche distintive del Polo Didattico “Arentra” basato soprattutto sul loro apprendimento in classe, con tutte le attività di preparazione, spiegazione, assegnazione compiti e correzione che avvengono durante le ore di lezione. Questo approccio consente un apprendimento più efficace e personalizzato, mirato a colmare eventuali lacune degli studenti.



Con una vasta gamma di percorsi educativi, 4 indirizzi, 16 classi e 50 docenti, gli studenti hanno l’opportunità di scegliere il percorso che meglio si adatta alle loro aspirazioni e interessi spendibili anche per l’insegnamento perché accreditati dal Miur, offrendo opportunità professionali aggiuntive. Il Centro di Formazione Universitaria inoltre, offre corsi di preparazione per le facoltà a numero programmato e per i concorsi pubblici, coprendo una vasta gamma di settori, dalla Medicina all’Ingegneria, dalla Veterinaria all’Architettura. E con oltre 30 corsi di laurea disponibili nell’ambito dell’istruzione universitaria telematica con Pegaso, ECampus Università e Università Mercatorum, si impegna a fornire opportunità di istruzione di alta qualità in tutti i settori. Da sempre, il polo didattico “Arentra” si distingue come luogo di incontro e di scambio di conoscenze. Sede di convegni e conferenze, è un punto di riferimento per informare non solo i ragazzi, ma anche docenti e genitori. Qui, si promuove la condivisione di idee e esperienze, contribuendo così a formare una comunità educativa consapevole e partecipe.

Ma l’impegno non si ferma qui. Il Polo offre una vasta gamma di master, corsi di perfezionamento e formazione continua per coloro che desiderano migliorare le proprie competenze e prospettive di carriera. Con corsi di formazione e certificazione in informatica, lingue inglese, spagnolo, tedesco e francese e altro ancora, aiutano gli studenti a ottenere le competenze richieste nel mondo del lavoro odierno.



Ancora, grazie alla collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Polo Didattico “Arentra” offre corsi e progetti formativi finanziati dall’Unione Europea, che mirano a migliorare le prospettive di carriera dei partecipanti. Il polo didattico “Arentra” è più di una semplice scuola: è un luogo dove il futuro prende forma. Per ulteriori informazioni su come il Polo Didattico “Arentra” può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi educativi e professionali, visita il nostro sito web www.polodidatticomontalcini.it o contattaci al numero 0922-838752 – 350/5891658