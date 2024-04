Incidente stradale a Pasquetta: Due giovani centauri feriti, uno grave

Nel pomeriggio della Pasquetta, tra la zona del cimitero e via Madonna delle Rocche a Grotte, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due giovani centauri. Le vittime, entrambe a bordo delle proprie moto da cross, sono rimaste ferite dopo uno scontro frontale il cui motivo è ancora oggetto di indagine. Immediatamente dopo l’incidente, sono stati attivati i soccorsi e le vittime sono state trasportate in ospedale. Uno dei giovani, in condizioni particolarmente gravi, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta tramite elisoccorso, mentre l’altro è stato accompagnato al presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio”. Entrambi i centauri hanno riportato fratture multiple e al momento ricevono le cure necessarie presso le strutture ospedaliere. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le procedure di rilievo per stabilire le dinamiche dell’accaduto. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle loro condizioni di salute e sulle indagini in corso per comprendere le cause dell’incidente.