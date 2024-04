Rapina presso un distributore di carburante a Favara: quasi 8.000 euro rubati

Nella notte scorsa, ignoti ladri hanno preso di mira un distributore di carburante “Lukoil” situato lungo la strada provinciale 3 in contrada San Benedetto a Favara, portando via quasi 8.000 euro in contanti. I malviventi, dopo aver rotto una finestra, si sono introdotti negli uffici amministrativi dell’attività. Una volta dentro, hanno forzato la cassa e prelevato l’incasso accumulato in diversi giorni, ammontante a quasi otto mila euro. Dopo aver raccolto il bottino, si sono dileguati rapidamente, facendo perdere le proprie tracce. L’allarme è stato dato da un dipendente la mattina seguente, all’apertura dell’impianto. Quest’ultimo ha poi denunciato l’accaduto presso la caserma dell’Arma della Tenenza di Favara. Le indagini sono ora coordinate dalla Procura della Repubblica, con i carabinieri che hanno acquisito i filmati dei sistemi di videosorveglianza per individuare i responsabili. Al momento non sono state diffuse informazioni o indiscrezioni sul caso.