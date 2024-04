Triste scoperta in una casa di campagna: uomo di 44 anni trovato senza vita nel garage

Un tragico ritrovamento in contrada Baglí, dove un uomo di 44 anni, residente a Favara, è stato trovato senza vita all’interno del garage di una dimora rurale. Le autorità intervenute, tra cui i carabinieri della Tenenza di Favara, hanno avviato le indagini per comprendere le circostanze di questo drammatico evento. L’uomo, che svolgeva il lavoro di bracciante agricolo e non aveva precedenti penali, sembra aver messo fine alla propria vita, presumibilmente a causa di depressione, secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni condotte dalle forze dell’ordine. Attualmente, le indagini sono ancora in corso mentre la salma è stata consegnata ai suoi afflitti familiari per le dovute cerimonie funebri