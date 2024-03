Tensione e disordine: Il caos del senso unico a San Leone

Nella zona balneare di San Leone, l’atteso senso unico lungo il viale delle Dune ha trasformato la serenità in caos. Ciò che doveva migliorare la viabilità si è invece tradotto in lunghe code di automobili alla ricerca disperata di parcheggio lungo le strade. La situazione è precipitata quando alcuni automobilisti, esasperati dalla mancanza di posti auto, sono giunti alle mani, scatenando una rissa che fortunatamente è stata prontamente sedata da persone presenti sul posto. Le strade sono ora disseminate di bottiglie e bicchieri abbandonati, creando un clima di anarchia e inciviltà. Il problema della viabilità a San Leone sembra destinato a persistere, soprattutto considerando i lavori in corso per il ripristino della pista ciclabile, il cui crollo ha ulteriormente complicato la situazione. L’anticipato arrivo dell’estate ha portato un afflusso massiccio di turisti e residenti dei paesi limitrofi, mettendo a dura prova le risorse e le infrastrutture del rione balneare. È urgente un intervento da parte delle autorità locali per risolvere la questione della viabilità e garantire un’esperienza piacevole e sicura a residenti e visitatori durante le festività pasquali e l’estate imminente.