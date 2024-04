Favara. I cittadini di via Einstein chiedono un intervento urgente per il taglio delle erbacce

I residenti di via Einstein, una di via Archimede , chiedono tramite il nostro giornale una richiestaall’amministrazione comunale per un intervento tempestivo sul problema delle erbacce che ormai invadono la via da troppo tempo. Le immagini pubblicate dai cittadini mostrano una situazione preoccupante, con le erbacce che crescono incontrollate lungo i marciapiedi e negli spazi pubblici.

” Speriamo che questa nostra segnalazione porti finalmente a un intervento concreto”.

Le foto pubblicate dai cittadini mostrano chiaramente la necessità di un intervento urgente. Le erbacce compromettono l’aspetto estetico del quartiere. I residenti di via Einstein confidano in un intervento celere da parte dell’assessore competente. Confidiamo in un intervento dell’amministrazione comunale e dell’assessore competente in merito a questa importante questione, nella speranza che venga data la giusta attenzione alle esigenze dei residenti di via Einstein.