Agrigento. Controllo tramite servizio di “Street Control” per il mese di aprile 2024

Nel mese di aprile 2024, la città di Agrigento si prepara a implementare un sistema di controllo stradale mirato per garantire la sicurezza e il regolare flusso del traffico. Attraverso il servizio di “Street Control”, pianificato per i giorni 04-09-12-16-18-22-26-30 dalle ore 08:00 alle ore 14:00, le autorità locali intendono ottimizzare la gestione del traffico e migliorare la sicurezza delle strade in diverse aree della città.

Centro Città: Le strade soggette a questo servizio di controllo includono una vasta rete nel cuore pulsante della città. Da Viale della Vittoria a via Unità d’Italia, passando per piazze storiche e importanti vie di collegamento, il “Street Control” si estende per garantire un transito fluido e sicuro per i residenti e i visitatori del centro urbano.

Quartieri Periferici: Villaggio Mose’ – San Leone: Via Bonfiglio, via Efebo, via La Loggia, e altre vie di questo quartiere periferico saranno oggetto di vigilanza per migliorare la sicurezza stradale e agevolare il transito degli abitanti locali.

Monserrato – Villaseta: Via Caduti Di Marzabotto, via Della Concordia, via Zunica e altre arterie stradali saranno monitorate attentamente per garantire una circolazione senza intoppi e ridurre il rischio di incidenti.

Fontanelle: Viale Sicilia, via A. Di Giovanni e le vie adiacenti saranno incluse nel programma di “Street Control”, assicurando un controllo efficace del traffico per questa zona residenziale.

Montaperto: Le vie quali Via Rosario e via Roma saranno soggette a supervisione, con l’obiettivo di mantenere la sicurezza stradale e favorire una migliore mobilità nella zona di Montaperto.

Giardina Gallotti: Da via Belvedere a via Messina, questo tranquillo quartiere sarà sotto l’occhio vigile del servizio di controllo stradale, garantendo un transito sicuro e agevole per i suoi residenti.

Con l’implementazione di questo servizio di “Street Control” in diverse parti della città, le autorità intendono promuovere una guida responsabile e migliorare complessivamente la qualità della vita dei cittadini. Si invitano i residenti a collaborare e a rispettare le disposizioni del controllo stradale per garantire il successo di questa iniziativa volta alla sicurezza e alla fluidità del traffico.