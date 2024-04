Gran concerto di Pasqua 2024 dopo le festività. Coro di Santa Cecilia e Sicily Simphony Orchestra presso la Concattedrale di San Domenico

A conclusione delle festività pasquali, Agrigento si prepara ad un evento musicale senza precedenti. Sabato 6 aprile alle ore 19:00, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Domenico, il coro dell’Associazione Filarmonica Santa Cecilia e la Sicily Symphony Orchestra si uniranno per un concerto straordinario. In un momento in cui la musica diventa ponte tra le tradizioni secolari e l’innovazione, i talenti locali offriranno al pubblico un’esperienza indimenticabile. Per la prima volta nella città dei templi, i suoni avvolgenti del celebre “Gloria” di Vivaldi risuoneranno, interpretati da solisti, coro e orchestra. Ma le sorprese non finiscono qui: nella ricca scaletta si alterneranno anche le famose composizioni di Mozart e Rossini, arricchendo il programma di note che viaggeranno nell’animo degli spettatori. Particolare attenzione va rivolta alle voci straordinarie che si uniranno a questa magica sinfonia. I soprani Miriam Bissanti e Alida Capobianco, insieme al contralto Carmen Italiano, regaleranno emozioni uniche, arricchendo l’atmosfera con la loro arte impeccabile.



La Sicily Symphony Orchestra, composta da 20 giovani professori provenienti dalle province di Agrigento, Caltanissetta e Palermo e amministrata dall’Orchestra Filarmonica di Canicattì, dimostrerà il suo valore e la sua freschezza interpretativa, incarnando l’eccellenza musicale della regione. A dirigere questa straordinaria performance sarà il maestro Emanuele Di Bella (foto sotto), un talento emergente che incarna il meglio della nuova generazione di musicisti siciliani, guidando l’orchestra e il coro verso vette di perfezione artistica.



L’ingresso al concerto sarà gratuito, offrendo a tutti l’opportunità di immergersi nell’armonia di questo evento straordinario.