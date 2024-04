Naro Passion Day: La sacra passione di Cristo prende vita a Casa ContemplAttiva

Naro si prepara ad un’esperienza senza precedenti che coinvolgerà l’intera città in un vortice di emozioni e tradizioni secolari. Domani, domenica 7 aprile 2024, presso Casa ContemplAttiva, si svolgerà la 5° edizione del Naro Passion Day, un evento regionale che vedrà la partecipazione delle più rinomate compagnie siciliane dedite alla rappresentazione delle Sacre Rappresentazioni della Passione di Cristo. Organizzato con passione e dedizione dal Gruppo de iContemplAttivi, sotto la guida artistica di Massimiliano Arena, il Naro Passion Day accoglierà 15 associazioni e confraternite provenienti da varie città siciliane. Questa straordinaria affluenza testimonia il legame profondo che unisce le comunità dell’isola alla venerata tradizione delle Sacre Rappresentazioni.

Massimiliano Arena, instancabile promotore culturale e direttore artistico dell’evento, ha sottolineato l’importanza di questa giornata per la vivace città di Naro, descrivendola come una nuova “Primavera Narese”. Oltre ai più di 200 attori che, a partire dalle 16.30, rivivranno gli episodi della Passione di Cristo, ci si aspetta una straordinaria partecipazione da parte degli spettatori, che si riverseranno nelle strade della città. Lo spettacolo avrà luogo presso Casa ContemplAttiva, situata in piazza Padre Favara, con inizio alle ore 16.30. È importante sottolineare che l’ingresso è gratuito e non richiede alcuna prenotazione. Tutti sono caldamente invitati a partecipare e ad immergersi nell’atmosfera magica di questo evento che celebra la bellezza dell’arte, della spiritualità e delle tradizioni siciliane.