Si presenta a Catania il film “Un viaggio per incontrare Mimì”. A firmare il montaggio e la sonorizzazione il favarese Antonio Todaro

Al Teatro Metropolitan di Catania sabato prossimo, ore 20.30, è in programma la proiezione dell’anteprima nazionale del film del regista siciliano Alfredo Lo Piero “Un viaggio per incontrare Mimì”, con protagonista Giancarlo Giannini. Un ritorno dopo 50 anni negli stessi luoghi che ispirarono l’attore ligure prima di iniziare a girare le scene dell’iconico “Mimì Metallurgico” di Lina Wertmüller. Anche Favara sarà protagonista del grande evento di sabato che vedrà sul palco del teatro Metropolitan di Catania l’attore Giancarlo Giannini. Un film documentario realizzato per omaggiare le bellezze della terra siciliana ma anche per mettere in risalto le capacità artistiche dei suoi figli. Tra questi il favarese Antonio Todaro, classe 1994, che ne ha firmato il montaggio e la sonorizzazione. A segnalarlo il maestro Salvo Legname che, nel film, ha curato la colonna sonora e che con Todaro ormai annoverata è la collaborazione.

“Sono stato veramente fortunato, forse perché audace di carattere, nell’essere riuscito a portare al termine il prestigioso incarico – dice Antonio Todaro -. Montare film, video clip, documentari è un sogno che mi portavo dentro da bambino e che finalmente sono riuscito a realizzare. Che il regista abbia riposto in me la fiducia di esprimere l’ultima voce autoriale mi lusinga, ma soprattutto avvalora il fatto che i giovani non devono mai demordere, perché studiare e lavorare ripaga sempre”. Per Todaro sono stati mesi di sacrifici e lungo lavoro vissuti a stretto contatto con il regista, che passo dopo passo lo ha accompagnato sino alla chiusura definitiva della pellicola. “Un’esperienza – aggiunge – che spero di ripetere presto, ma non dico nulla per scaramanzia”. L’augurio è che “Un viaggio per incontrare Mimì” sia l’inizio di un altrettanto lungo percorso professionale e pieno di successi per il giovane talento favarese.