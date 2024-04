H-Open Week sulla salute della donna: Al Polo Didattico “Arentra” un focus sulle responsabilizzazione femminile

Il Polo Didattico “ARENTRA” di Agrigento si trasformerà in un centro di conoscenza e consapevolezza martedì 23 aprile, dalle ore 9.30, con l’inizio dell’H-Open Week sulla Salute della Donna. Questo evento, promosso dalla Fondazione Onda Osservatorio – Bollino Rosa, e guidato dal Referente Aziendale Bollino Rosa ASP AG, la Dr.ssa Maria Lucia Rita Di Grigoli, mira a mettere in luce l’importanza della salute femminile. Con il tema “Il Sorriso davanti allo specchio… e la Forza dentro di Noi”, l’iniziativa offre servizi diagnostici e informativi gratuiti presso diversi reparti ospedalieri aziendali, grazie al conferimento di tre “bollini rosa” da parte dell’Osservatorio nazionale sulla salute della donna all’ospedale di Agrigento. Un punto focale dell’evento è dedicato alla prevenzione, con uno spazio speciale intitolato “Metti in agenda la Prevenzione. Cosa sapere e cosa fare. Uno spazio dedicato in Rosa”, rivolto soprattutto ai giovani per promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle patologie oncologiche.

L’inaugurazione vedrà la partecipazione della Prof.ssa Nancy Arena, Presidente del Polo Didattico “ARENTRA”, e interventi da parte di figure chiave come la Dr.ssa Gabriella Schembri dell’U.O.S. Educazione e Promozione della Salute dell’ASP AG e il Dr. Antonino Savarino, Direttore F.F. dell’U.O.C. Oncologia Medica presso il P.O. di Agrigento. Gli studenti e i docenti avranno anche la possibilità di contribuire con i propri interventi, rendendo l’H-Open Week non solo un momento di sensibilizzazione, ma anche di condivisione e partecipazione attiva.