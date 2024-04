Ad Agrigento sabato la “Giornata nazionale della prevenzione”

Ad Agrigento, sabato 20 aprile, si svolgerà la prima edizione della “Giornata Nazionale della Prevenzione”, promossa dalla Fondazione FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti) e da ANIMO (Associazione Nazionale Infermieri di Medicina Ospedaliera) rispettivamente rappresentate dai presidenti regionali, il dottor Giuseppe Lo Faro e la dottoressa Mariella Di Grigoli.

Dalle ore 10 alle ore 17, in Piazza Cavour, i medici e gli infermieri di FADOI e ANIMO effettueranno screening gratuiti, senza necessità di prenotazione, al fine di sensibilizzare la cittadinanza verso la cultura della prevenzione contro l’insorgenza delle malattie croniche più frequenti come ipertensione arteriosa, diabete, obesità, scompenso cardiaco e bronchite cronica.

Anche il Comune di Agrigento, tramite patrocinio, ha aderito all’iniziativa. E il sindaco, Francesco Miccichè commenta: “Abbiamo subito accolto e condiviso l’iniziativa dei medici e degli infermieri di FADOI e ANIMO, che ringrazio per il prezioso contributo offerto ai cittadini agrigentini. Come sindaco e come medico ritengo che la prevenzione, tramite misure essenziali come screening e vaccini, oltre ad uno stile di vita sano, sia fondamentale per evitare il rischio di incorrere in gravi patologie e quindi tutelare la propria salute”.