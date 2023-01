Avvicendamento al comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Canicattì.

Il Capitano Federico Giombetti, dopo oltre 2 anni di servizio a Canicattì ha ceduto il Comando della locale Tenenza della Guardia di Finanza, perché trasferito ad altro incarico. L’Ufficiale, di origini romane, proseguirà la propria carriera in Veneto presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Vicenza. Nel periodo di comando del reparto, l’Ufficiale ha ottenuto brillanti risultati in ogni settore di servizio, in particolare in quello tributario. Gli subentra il Sottotenente Gianluca Pizzigallo, dopo aver terminato il corso di formazione presso l’Accademia di Bergamo e proveniente da un’esperienza di sei anni presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste.

L’Ufficiale, di origini pugliesi, è laureato in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni ed in Scienze dell’Economia. Sin da subito, il Sottotenente Gianluca Pizzigallo, nell’assumere il Comando della Tenenza di Canicattì ha garantito il suo impegno a perseguire insieme ai suoi collaboratori, nell’articolata realtà socio-economica della provincia Agrigentina, i compiti istituzionali del Corpo ed a fornire la massima disponibilità nei confronti dei cittadini e delle altre Istituzioni.

“Nel ringraziarlo per la professionalità e collaborazione dimostrate durante la sua permanenza nella Nostra Città, auguriamo al Capitano Giombetti una brillante prosecuzione di carriera e al nuovo Comandante della Tenenza di Canicattì, Sottotenente Pizzigallo, cui va il nostro benvenuto e l’assicurazione di piena e totale collaborazione, un buon insediamento e proficuo lavoro” il sindaco Vincenzo Corbo.