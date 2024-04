Canicattì, Carlo Cottarelli incontra gli studenti dell’IISS “Foscolo”

l professor Carlo Cottarelli, economista, ex senatore della Repubblica, docente di Fiscal Macroeconomics, giovedì 4 aprile, dalle 15.00 alle 17.00, incontrerà, presso il Teatro Sociale di Canicattì, gli studenti del triennio dell’I.I.S.S. “Ugo Foscolo”, per affrontare il seguente tema “La situazione economica del nostro Paese e dell’Europa”.

I Licei di Canicattì hanno, infatti, aderito al progetto Peses – il Programma di Educazione per le Scienze Economiche e Sociali – promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e diretto dallo stesso Cottarelli.

Innovativo e ambizioso, il programma nasce con l’obiettivo di realizzare nelle scuole secondarie superiori di tutto il territorio nazionale, incontri su aspetti di carattere economico e sociale, proprio per offrire alle giovani generazioni l’opportunità di dialogare con personalità contraddistinte da assoluta esperienza professionale e da grande capacità comunicativa, come lo stesso Cottarelli